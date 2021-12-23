Thema u. a.: Mann im Gleis - Bundespolizei HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.12.2021: Thema u. a.: Mann im Gleis - Bundespolizei Hamburg
63 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12
Sascha und Timo von der Hamburger Bundespolizei sorgen auf der Reeperbahn an den S-Bahnhöfen für Ordnung und Sicherheit. Zwischen den alkoholisierten Besuchern entdecken sie einen Mann, der sich in den Gleisen aufhält. Die Beamten müssen nun schnell handeln, bevor der nächste Zug einfährt. Und: Die Wachleute Peter Walta und Frank Donat kümmern sich in Günzburg um die Gäste eines Nachtclubs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen