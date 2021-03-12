Thema u. a.: Feiertagsfahrverbot - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.03.2021: Thema u. a.: Feiertagsfahrverbot - Polizei Sittensen
64 Min.Folge vom 12.03.2021Ab 12
Der 31.10 ist in den nördlichen Bundesländern Deutschlands ein Feiertag. 2020 gilt zum ersten Mal an diesem Tag das Feiertagsfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Sebastian und Andreas von der Polizei Sittensen führen deshalb Kontrollen auf den Straßen durch. Und: Die Bundespolizisten Andy und Alex sind am Hauptbahnhof Dresden auf Streife. Sie kontrollieren einen jungen Mann, der sich als widerspenstig entpuppt. Sein Verhalten stellt für die beiden Beamten eine Gefahr dar.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen