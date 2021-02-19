Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 19.02.2021
63 Min.
Ab 12

Thomas und Thomas von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren Lkw auf der A8. Ein türkischer Fahrer hat seine Ladung schlecht gesichert. Die Polizisten können das Fahrzeug so nicht weiterfahren lassen; auch die Strafe fällt dementsprechend hoch aus. Und: Die Bundespolizisten Christian und Eduard sind am Freiburger Hauptbahnhof im Einsatz. Dabei kontrollieren sie einen jungen Mann, der mehrere Waffen bei sich hat. Was hat es damit auf sich? Bildrechte: Kabel Eins.

