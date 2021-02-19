Thema u. a.: Lkw-Kontrolle RosenheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.02.2021: Thema u. a.: Lkw-Kontrolle Rosenheim
63 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12
Thomas und Thomas von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren Lkw auf der A8. Ein türkischer Fahrer hat seine Ladung schlecht gesichert. Die Polizisten können das Fahrzeug so nicht weiterfahren lassen; auch die Strafe fällt dementsprechend hoch aus. Und: Die Bundespolizisten Christian und Eduard sind am Freiburger Hauptbahnhof im Einsatz. Dabei kontrollieren sie einen jungen Mann, der mehrere Waffen bei sich hat. Was hat es damit auf sich? Bildrechte: Kabel Eins.
