Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.06.2021: Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!
61 Min.Folge vom 15.06.2021Ab 12
In der Lüneburger Heide macht sich André Skwortsow jedes Jahr auf's Neue die Hände schmutzig: Der Holländer veranstaltet seit fünf Jahren einen der größten Schlamm-Hindernisläufe Deutschlands. Über 4.000 Teilnehmer suchen bei "Mud Masters" den Nervenkitzel der ganz dreckigen Sorte. Auch für den Veranstalter bedeutet das beim Testen der Hindernisse vollen Körpereinsatz. Und: Elena und Jörn kontrollieren am Flughafen Frankfurt einen Mann, der unangemeldete Waren im Gepäck hat.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins