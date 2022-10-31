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Folge vom 31.10.2022: Thema u.a.: Spuk im Zauberschloss?
61 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12
Ariane Gerold, genannt "Minckee" ist ein spirituelles Medium und nimmt heute Kontakt mit dem Paranormalen auf. Sie wurde in ein richtiges Zauberschloss gerufen. Und: Pommes-Check in Frankfurt.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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