Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Auf Streife mit der Polizei in Stadthagen

Kabel EinsFolge vom 04.09.2025
Thema u.a.: Auf Streife mit der Polizei in Stadthagen

Thema u.a.: Auf Streife mit der Polizei in StadthagenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.09.2025: Thema u.a.: Auf Streife mit der Polizei in Stadthagen

61 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

In Stadthagen in Niedersachsen sind die Polizisten Lara Ringe und Jonah Gerke auf Streife unterwegs. Auf ihren Fahrten durch das Stadtgebiet entdecken die beiden einen polizeibekannten Mann, der innerhalb der letzten Wochen mehr als 35 Straftaten beging. Von der nächsten wollen die Polizisten ihn abhalten.

Alle verfügbaren Folgen