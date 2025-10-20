Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a: Koch Mike Kopp testet Traditionsgericht: badische Schäufele

Kabel EinsFolge vom 20.10.2025
Folge vom 20.10.2025

Food-Experte Mike Kopp testet im Badener Land natürlich badische Schäufele. In drei ausgewählten Lokalen probiert er das gepökelte und geräucherte Fleischgericht – stets serviert mit klassischem Kartoffelsalat. Mike Kopp achtet dabei auf Zubereitung, Saftigkeit und handwerkliche Qualität – aber auch darauf, ob Preis und Leistung wirklich zusammenpassen.

