Folge vom 03.11.2025: Thema u.a.: Christoph Scheiding – Dortmunds Profi für Restposten
Christoph Scheiding macht aus aussortierter Ware echte Schnäppchen. Mit viel Gespür findet er gute Deals und die besten Restposten. Mit seinem Team macht sich Christoph Scheiding an die Arbeit, die Ware genau zu prüfen, um richtig einzukaufen. Eine Herausforderung: das Mindesthaltbarkeitsdatum vieler Artikel.
