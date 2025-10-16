Thema u.a.: Youtuber begleitet US-Cops bei ihren EinsätzenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.10.2025: Thema u.a.: Youtuber begleitet US-Cops bei ihren Einsätzen
61 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Ben Rambaum ist ein deutscher Youtuber, der seit 2 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt. Hier hat er seine Bestimmung gefunden. Er begleitet für seinen Youtube-Kanal „First Responders“ die US-amerikanische Polizei. Diesmal ist er mit dem Nye County Sherriff Department in Pahrump, Nevada unterwegs, welches nur rund 100 Kilometer von Las Vegas entfernt liegt. Heute begleitet er Deputy Alec Brian zu einer Dame, die glaubt, in den Wänden ihres Hauses würde ein Polizist erstochen werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen