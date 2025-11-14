Thema u. a.: Polizei Offenbach – ein vollgepackter StreifendienstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.11.2025: Thema u. a.: Polizei Offenbach – ein vollgepackter Streifendienst
61 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Volker Rauch und Jonas Stadtbäumer von der Polizei Offenbach sind auf Streife. Ob Trunkenheit am Steuer oder echte Straftaten – jeder Einsatz fordert schnelle Entscheidungen. Und von denen gibt es bei den heutigen Fällen eine Menge.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen