Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Fahndungskontrolle Osnabrück - Vollgas gegen Schmuggel

Kabel EinsFolge vom 05.11.2025
Thema u.a.: Fahndungskontrolle Osnabrück - Vollgas gegen Schmuggel

Thema u.a.: Fahndungskontrolle Osnabrück - Vollgas gegen SchmuggelJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.11.2025: Thema u.a.: Fahndungskontrolle Osnabrück - Vollgas gegen Schmuggel

61 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Timo Wellnitz und Dennis Meinders von der Polizei Osnabrück kontrollieren auf der A30 bei einer europaweiten Aktion. Zwischen E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung und einem Autofahrer mit Schmuggelware im Wagen müssen auch noch schnell auf einen Notfall reagieren.

Alle verfügbaren Folgen