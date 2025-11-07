Thema u.a.: Vulkan Brennerei Mendig - Zollkontrolle des ersten BrennvorgangsJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2025: Thema u.a.: Vulkan Brennerei Mendig - Zollkontrolle des ersten Brennvorgangs
Die Zollprüfer Lukas Benner und Katja Meid überwachen den ersten Brennvorgang in der neuen Vulkan Brennerei in Mendig. Mit Plomben, Zangen und Messgeräten im Gepäck sorgen sie dafür, dass für jeden gebrannten Liter Schnaps auch der korrekte Steuerbetrag beim Staat landet.
