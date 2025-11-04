Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.11.2025
Folge vom 04.11.2025: Zöllner des Hauptzollamts Dortmund deckt Schwarzarbeit in Pizzeria auf

60 Min.

Anna und Marcus vom Hauptzollamt Dortmund kontrollieren eine Pizzeria in Innenstadt. Ein Mitarbeiter kann keine Arbeitserlaubnis vorlegen. Hat er keine, dürfte er auch nicht arbeiten. Die Konsequenzen für den Mann können schwerwiegend.

