Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zollkontrolle im Shisha-Laden in Dortmund

Kabel Eins
Folge vom 10.12.2025
Thema u. a.: Zollkontrolle im Shisha-Laden in Dortmund

Thema u. a.: Zollkontrolle im Shisha-Laden in DortmundJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.12.2025: Thema u. a.: Zollkontrolle im Shisha-Laden in Dortmund

61 Min.
Ab 12

Die Zöllner Max und Niko kontrollieren einen Laden, der Shishas, Tabak und Vapes verkauft. Bei der letzten Kontrolle hatte Ladenbesitzer eine größere Menge unversteuerter Tabakwaren. Werden die Zöllner auch dieses Mal fündig?

