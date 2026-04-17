Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt RosenheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.04.2026: Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt Rosenheim
61 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Beim Zollamt Bad Reichenhall, nahe der österreichischen Grenze, kontrollieren Daniela und Christoph Transportgut aus Nicht-EU-Ländern. Bei einem LKW mit Textilien aus der Türkei gibt es ein Problem: auf den eingenähten Etiketten fehlen wichtige Informationen für den Verbraucher.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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