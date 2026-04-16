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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mittagstisch unter 10 Euro in Köln – Geschmackstest mit Missy

Kabel EinsFolge vom 16.04.2026
Thema u. a.: Mittagstisch unter 10 Euro in Köln – Geschmackstest mit Missy

Thema u. a.: Mittagstisch unter 10 Euro in Köln – Geschmackstest mit MissyJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.04.2026: Thema u. a.: Mittagstisch unter 10 Euro in Köln – Geschmackstest mit Missy

60 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Wo gibt es den besten Mittagstisch in Köln und das für unter 10 Euro? Ob deftige Hausmannskost, würziges Chili oder moderner Streetfood-Lunch: Missy prüft Geschmack, Qualität und Portionsgröße. Wo bekommt man in Köln was richtig Gutes auf den Teller?

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