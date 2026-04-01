Thema u.a.: Sonnenschein für volle Leistung: Solartechniker im EinsatzJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.04.2026: Thema u.a.: Sonnenschein für volle Leistung: Solartechniker im Einsatz
62 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Sonne scheint, doch der Stromfluss stimmt nicht? Kein Problem für die Solartechniker Daniel Fellhauer und Daniel Bender! Die beiden Experten fahren nach Hockenheim, um einen defekten Schattenoptimierer zu reparieren.
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen