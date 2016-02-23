Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Unterarmbruch

Kabel EinsStaffel 1Folge 17vom 23.02.2016
Heute u. a.: Unterarmbruch

Heute u. a.: UnterarmbruchJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 17: Heute u. a.: Unterarmbruch

28 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 12

Ein junger Mann kommt per Rettungswagen in die Chirurgische Ambulanz. Der Fußballer ist gestürzt. Die Sanitäter vermuten: Unterarmbruch. Dr. Basem Abdelraman will sich zunächst selbst ein Bild von der Verletzung machen. Klinikum rechts der Isar in München. Am späten Abend kommt eine 76-jährige Patientin per Rettungsdienst in den Schockraum der Notaufnahme. Sie hat eine Hirnblutung. Neurochirurg Haiko Pape kümmert sich um die Frau.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen