Heute u. a.: UnterarmbruchJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 17: Heute u. a.: Unterarmbruch
28 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 12
Ein junger Mann kommt per Rettungswagen in die Chirurgische Ambulanz. Der Fußballer ist gestürzt. Die Sanitäter vermuten: Unterarmbruch. Dr. Basem Abdelraman will sich zunächst selbst ein Bild von der Verletzung machen. Klinikum rechts der Isar in München. Am späten Abend kommt eine 76-jährige Patientin per Rettungsdienst in den Schockraum der Notaufnahme. Sie hat eine Hirnblutung. Neurochirurg Haiko Pape kümmert sich um die Frau.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins