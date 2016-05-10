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Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Lebensbedrohliche Situation

Kabel EinsStaffel 1Folge 36vom 10.05.2016
Heute u. a.: Lebensbedrohliche Situation

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Achtung Notaufnahme

Folge 36: Heute u. a.: Lebensbedrohliche Situation

28 Min.Folge vom 10.05.2016Ab 12

Notfall-Einsatz im Klinikum Rechts der Isar in München - ein Hubschrauber bringt einen Schwerverletzten. Unfallchirurgin Dr. Helen Vester und ihr Team müssen den Patienten in wenigen Minuten übernehmen. Laut Leitstelle handelt es sich um einen Mann mit Kehlkopfverletzung. Und: Im Universitätsklinikum in Erlangen wartet Anna-Laura in der Notaufnahme der Unfallchirurgie mit ihrer Mutter. Sie ist beim Snowboarden gestürzt. Die 15-jährige hat starke Schmerzen.

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