Heute u. a.: Lebensbedrohliche SituationJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 36: Heute u. a.: Lebensbedrohliche Situation
28 Min.Folge vom 10.05.2016Ab 12
Notfall-Einsatz im Klinikum Rechts der Isar in München - ein Hubschrauber bringt einen Schwerverletzten. Unfallchirurgin Dr. Helen Vester und ihr Team müssen den Patienten in wenigen Minuten übernehmen. Laut Leitstelle handelt es sich um einen Mann mit Kehlkopfverletzung. Und: Im Universitätsklinikum in Erlangen wartet Anna-Laura in der Notaufnahme der Unfallchirurgie mit ihrer Mutter. Sie ist beim Snowboarden gestürzt. Die 15-jährige hat starke Schmerzen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
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