Achtung Notaufnahme

Kabel EinsStaffel 1Folge 33vom 04.05.2016
28 Min.Folge vom 04.05.2016Ab 12

Marienhospital in Stuttgart: Per Rettungswagen kommt ein junger Mann in die Notaufnahme. Auf der Baustelle hat sich der Patient mit einer Flexmaschine in den Oberschenkel geschnitten. Die Wunde ist sehr tief, und es könnten wichtige Nerven verletzt sein. Und: Am Samstagabend sitzt der neunjährige Marco mit geschwollenem Fuß in der Notaufnahme des Uniklinikums Erlangen. Beim Spielen ist der Junge in einen verrosteten Nagel gestiegen, der sich tief in seinen Fuß gebohrt hat.

