Heute u. a.: Tumor hinter dem Auge

Kabel EinsStaffel 1Folge 52vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Großhadern im Westen von München. Hier steht eine der größten Universitätskliniken Deutschlands. Patientin Lisa klagt über starke Kopfschmerzattacken. Ein 3 cm großer gutartiger Tumor wächst hinter dem linken Auge der 42-Jährigen. Professor Dr. Jörg-Christian Tonn ist Spezialist auf dem Gebiet. Und: Das Isarklinikum in München. Die 63-jährige Ingrid hat seit 30 Jahren Colitis ulcerosa, eine chronische Entzündung des gesamten Dickdarms. Rechte: kabel eins

