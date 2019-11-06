Heute u. a.: Tumor hinter dem AugeJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 52: Heute u. a.: Tumor hinter dem Auge
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Großhadern im Westen von München. Hier steht eine der größten Universitätskliniken Deutschlands. Patientin Lisa klagt über starke Kopfschmerzattacken. Ein 3 cm großer gutartiger Tumor wächst hinter dem linken Auge der 42-Jährigen. Professor Dr. Jörg-Christian Tonn ist Spezialist auf dem Gebiet. Und: Das Isarklinikum in München. Die 63-jährige Ingrid hat seit 30 Jahren Colitis ulcerosa, eine chronische Entzündung des gesamten Dickdarms. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins