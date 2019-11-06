Mit der Flex spielt Mann nichtJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 45: Mit der Flex spielt Mann nicht
Im Clemenshospital in Münster, kümmert sich Unfallchirurgin Claudia Stelzl um den nächsten Notfall. Ein 58-jähriger Pferdewirt, ist mit seiner Tochter in die Notaufnahme gekommen. Beim Werkeln ist ihm ein großes Missgeschick passiert. Er hat sich in den Arm geflext. Claudia Stelzl will sich die Wunde jetzt ganz genau anschauen. Und: die Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus behandeln nicht nur Soldaten und Mitglieder der Bundesregierung, sondern auch zivile Patienten. Kurz vor 18 Uhr kommt ein Notfall in die Notaufnahme: ein älterer Mann mit inneren Blutungen. Der Patient ist in einem schlechten Zustand. Die Ärzte müssen ihn schnell versorgen. Rechte: kabel eins
