Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Mit der Flex spielt Mann nicht

Kabel EinsStaffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Mit der Flex spielt Mann nicht

Mit der Flex spielt Mann nichtJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 45: Mit der Flex spielt Mann nicht

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Clemenshospital in Münster, kümmert sich Unfallchirurgin Claudia Stelzl um den nächsten Notfall. Ein 58-jähriger Pferdewirt, ist mit seiner Tochter in die Notaufnahme gekommen. Beim Werkeln ist ihm ein großes Missgeschick passiert. Er hat sich in den Arm geflext. Claudia Stelzl will sich die Wunde jetzt ganz genau anschauen. Und: die Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus behandeln nicht nur Soldaten und Mitglieder der Bundesregierung, sondern auch zivile Patienten. Kurz vor 18 Uhr kommt ein Notfall in die Notaufnahme: ein älterer Mann mit inneren Blutungen. Der Patient ist in einem schlechten Zustand. Die Ärzte müssen ihn schnell versorgen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen