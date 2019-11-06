Heute u. a.: Rote Karte für das SprunggelenkJetzt kostenlos streamen
Folge 47: Heute u. a.: Rote Karte für das Sprunggelenk
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Clemenshospital in Münster steht dem 15-jährigen Ben heute eine Operation bevor. Der leidenschaftliche Fußballer hat einen Knorpel-Knochen-Schaden im Sprunggelenk, der ihm große Schmerzen bereitet. Chefarzt und Unfallchirurg Prof. Dr. Horst Rieger, soll den Jungen jetzt durch einen Eingriff von seinen Schmerzen befreien. Rechte: kabel eins
