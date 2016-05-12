Heute u. a.: Alle guten Dinge sind ZweiJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 38: Heute u. a.: Alle guten Dinge sind Zwei
27 Min.Folge vom 12.05.2016Ab 12
Das Bergmannsheil in Bochum ist das älteste Unfallklinikum der Welt. Seit 125 Jahren sind hier Ärzte, Pfleger und Schwestern im Einsatz um Leben zu retten und Menschen zu helfen. Patient Kurt Böhnke hat einen Eingriff am Herzen vor sich. Er bekommt eine neue Herzklappe. Für den Rentner ist das schon die zweite Operation am Herzen. Und: blind durch Zucker. Die Augenklinik im Klinikum Rechts der Isar in München. Bereits am frühen Morgen ist der Wartebereich der Ambulanz voll. Dr. Sandra Kindermanns erste Patientin ist wegen ihrer Diabetes-Erkrankung Stammgast in der Augenklinik. Augenschäden sind bei zuckerkranken Patienten keine Seltenheit.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins