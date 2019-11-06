Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 46vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Notaufnahme im Klinikum Rechts der Isar in München: Schichtbeginn für Oberärztin und Unfallchirurgin Dr. Helen Vester. Ihr erster Patient heute: ein 81-jähriger Mann. Er ist die Treppe runtergestürzt und hat sich an der Hüfte verletzt. Und: In Gauting bei München lebt Andrea. Als im Sommer 2015 eine schwere Erkältung bei der Krankenschwester einfach nicht ausheilen wollte, erhielt sie die niederschmetternde Diagnose: Leukämie. Ihre einzige Rettung ist eine Stammzellenspende. Rechte: kabel eins

