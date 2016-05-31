Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Thema heute u. a.: Notfallnarkose

Kabel EinsStaffel 1Folge 49vom 31.05.2016
Thema heute u. a.: Notfallnarkose

Thema heute u. a.: NotfallnarkoseJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 49: Thema heute u. a.: Notfallnarkose

28 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12

Die Crew des Rettungshubschraubers Christoph (65) kämpft täglich gegen den Tod und für das Leben. Einsatz ist ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer hat mehrere Fahrzeuge gerammt und ist 200 Meter weit geschleudert worden. Notarzt Dr. Achtert versetzt den Schwerverletzten in Notfallnarkose, damit sein Patient den Flug nach Nürnberg übersteht. Und: Das Philippusstift in Essen. Bernhard (72) wartet hier auf seine Operation.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen