Thema heute u. a.: NotfallnarkoseJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 49: Thema heute u. a.: Notfallnarkose
28 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12
Die Crew des Rettungshubschraubers Christoph (65) kämpft täglich gegen den Tod und für das Leben. Einsatz ist ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer hat mehrere Fahrzeuge gerammt und ist 200 Meter weit geschleudert worden. Notarzt Dr. Achtert versetzt den Schwerverletzten in Notfallnarkose, damit sein Patient den Flug nach Nürnberg übersteht. Und: Das Philippusstift in Essen. Bernhard (72) wartet hier auf seine Operation.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins