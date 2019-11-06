Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Letzte Chance

Kabel EinsStaffel 1Folge 41vom 06.11.2019
Heute u. a.: Letzte Chance

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Uniklinikum Erlangen: Klinikdirektor Professor Dr. Robert Grützmann macht sich fertig für seine große Operation. Eine 84-jährige Frau hat einen großen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Die Diagnose: Bösartig! Und: "Kein Bier vor vier" sagt man doch so schön. Daran hält sich bekanntlich nicht jeder. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Dr. Helen Vester um 9 Uhr morgens einen stark alkoholisierten Mann in der Notaufnahme des Klinikums Rechts der Isar in München verarzten muss. Der 54-Jährige ist gestürzt und hat sich dabei eine tiefe Wunde im Gesicht zugezogen. Die tiefe Wunde muss nur genäht werden, doch der Patient stellt sich quer. Rechte: kabel eins

