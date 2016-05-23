Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Wenn jeder Schritt zur Qual wird

Kabel EinsStaffel 1Folge 44vom 23.05.2016
Heute u. a.: Wenn jeder Schritt zur Qual wird

Heute u. a.: Wenn jeder Schritt zur Qual wirdJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 44: Heute u. a.: Wenn jeder Schritt zur Qual wird

28 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 12

Das Isarklinikum in München: Hier wartet Gefäßchirurg Dr. Peter Heider auf einen 58-jährigen Patienten mit einer sogenannten Schaufensterkrankheit. Dabei handelt es sich um eine Arteriosklerose, die jeden Schritt für den Mann zur Qual macht. Und: In der Erlanger Frauenklinik kommen jährlich rund 2.500 Kinder zur Welt. Eines davon ist heute das Kind von Nermin und Khaled, das per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen