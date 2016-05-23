Heute u. a.: Wenn jeder Schritt zur Qual wirdJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 44: Heute u. a.: Wenn jeder Schritt zur Qual wird
28 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 12
Das Isarklinikum in München: Hier wartet Gefäßchirurg Dr. Peter Heider auf einen 58-jährigen Patienten mit einer sogenannten Schaufensterkrankheit. Dabei handelt es sich um eine Arteriosklerose, die jeden Schritt für den Mann zur Qual macht. Und: In der Erlanger Frauenklinik kommen jährlich rund 2.500 Kinder zur Welt. Eines davon ist heute das Kind von Nermin und Khaled, das per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken soll.
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins