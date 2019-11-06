Heute u. a.: TumoroperationJetzt kostenlos streamen
Folge 39: Heute u. a.: Tumoroperation
Folge 39 vom 06.11.2019
Das Universitätsklinikum Rechts der Isar in München - ein Zentrum der Hochleistungsmedizin. Auf der Neurochirurgie hat ein Patient einen schweren Gang vor sich: Daniel Kaltenecker hat einen Tumor an der Wirbelsäule. Dieser soll heute chirurgisch entfernt werden. Und: Die Ärzte des Unfallkrankenhauses in Berlin versorgen heute den Rentner Erik. Er hat sich verletzt, als er eine Wetterstation reparieren wollte. Beim Zusammenschrauben ist er abgerutscht. Rechte: kabel eins
Achtung Notaufnahme
