Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Tumoroperation

Kabel EinsStaffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Heute u. a.: Tumoroperation

Heute u. a.: TumoroperationJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 39: Heute u. a.: Tumoroperation

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Universitätsklinikum Rechts der Isar in München - ein Zentrum der Hochleistungsmedizin. Auf der Neurochirurgie hat ein Patient einen schweren Gang vor sich: Daniel Kaltenecker hat einen Tumor an der Wirbelsäule. Dieser soll heute chirurgisch entfernt werden. Und: Die Ärzte des Unfallkrankenhauses in Berlin versorgen heute den Rentner Erik. Er hat sich verletzt, als er eine Wetterstation reparieren wollte. Beim Zusammenschrauben ist er abgerutscht. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen