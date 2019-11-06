Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Ohne Worte

Kabel Eins Staffel 1 Folge 40 vom 06.11.2019
Heute u. a.: Ohne Worte

Folge 40: Heute u. a.: Ohne Worte

Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Krankenhaus Philippusstift in Essen: In der Notaufnahme wartet Muhamed mit einem Freund. Der 18-Jährige hat eine schmerzende Brandwunde an der Hüfte. Schnell bemerkt der Arzt, dass es sich bei diesem Fall um etwas ganz besonderes handelt. Muhamed ist taubstumm. Jetzt sind Hände und Füße gefragt. Und: Ausnahmezustand im Schockraum des Unfallklinikums in Murnau. Dr. Patrizia Merkel und ihr Team behandeln hier einen älteren Herren, der gestürzt ist und sich dabei schwer am Kopf verletzt hat. Rechte: kabel eins

Kabel Eins
