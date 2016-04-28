Heute u. a.: RutschenunfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 29: Heute u. a.: Rutschenunfall
28 Min.Folge vom 28.04.2016Ab 12
Klinikum Südstadt in Rostock: In einem der mehr als 470 Betten des Lehrkrankenhauses liegt Patientin Katarina. Die 33-jährige war mit ihrem Sohn in einem Kinderland. Dort hat sich die junge Mutter schwer an der Wirbelsäule verletzt. Und: Im SLK-Klinikum in Heilbronn wird ein 19-Jähriger nach einem Autounfall in die Notaufnahme gebracht. Das Team um Unfallchirurg Philipp Schneider muss herausfinden, wie schwer die Verletzungen des jungen Mannes genau sind.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins