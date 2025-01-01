Agentin mit Herz
Folge 1: Amandas erster Einsatz
47 Min.Ab 12
Ein wildfremder Mann übergibt der geschiedenen Hausfrau und Mutter Amanda King ein unscheinbares Päckchen, das ihr Leben verändern wird. Der Fremde ist der Agent Lee Stetson, der vom russischen Geheimdienst KGB gejagt wird. Amanda verschickt das Päckchen, das brisante Informationen enthält, an einen sicheren Ort. Sie ahnt nicht, was sie dadurch auslöst: Denn nun bricht eine allgemeine Jagd auf das Päckchen los, bei der Amanda überraschende Fähigkeiten entwickelt.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
