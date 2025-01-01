Agentin mit Herz
Folge 2: Das Geheimnis des Erfolgs
46 Min.Ab 12
Die beiden Agenten Amanda und Lee ermitteln in einem Fall von Waffenschmuggel: Amerikanische Waffen geraten in die Hände lateinamerikanischer Guerilleros. Eine biedere Reihenhaussiedlung in der Nähe von Washington scheint dabei eine mysteriöse Rolle zu spielen. Als Ehepaar getarnt beziehen Amanda und Lee ein Haus in der Siedlung. Sie lernen den Inhaber einer renommierten Kosmetikfirma kennen, der eine ganz besondere Methode des illegalen Zwischenhandels entwickelt hat.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen