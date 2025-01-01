Agentin mit Herz
Folge 7: Friede auf Erden
46 Min.Ab 12
Doppelagent Rudolph will endlich aussteigen und unter neuem Namen einen ruhigen Lebensabend verbringen. Er verlangt von Melrose, mit seiner Tochter zusammengebracht zu werden, die er seit 23 Jahren nicht mehr gesehen hat. Er droht mit der Preisgabe von Geheimnissen, falls seinen Forderungen nicht entsprochen wird. Die Tochter jedoch lässt sich nicht auftreiben, und so übernimmt kurzerhand Amanda deren Rolle. Inzwischen aber hat der KGB die Jagd auf Rudolph eröffnet.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen