Agentin mit Herz
Folge 12: In der Falle
46 Min.Ab 12
Amerikas Raketenabwehrsystem ist in Gefahr. Auf unerklärliche Weise konnte ein geheimnisvoller Unbekannter bereits mehrere Teilstücke des Geheimplans entwenden. Agent Lee Stetson, der für die Verwahrung und die Sicherheit des Plans zuständig ist, gerät unter Beschuss. Fieberhaft sucht der Geheimdienst nach der Lücke im eigenen Sicherheitsnetz. Der Unbekannte bringt inzwischen immer weitere Informationen aus dem militärischen Geheimarchiv in seinen Besitz.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
