Agentin mit Herz
Folge 8: Auferstehung von den Toten
46 Min.Ab 12
Melrose macht sich große Sorgen, und das mit Recht: Eine Mordserie hat bereits mehrere Geheimdienstagenten das Leben gekostet. Auch auf Lee Stetson wird ein Attentat verübt, dem dieser nur mit knapper Not entgeht. Melrose fasst einen Plan: Der Staragent inszeniert seinen eigenen Tod, danach findet ein feierliches Ehrenbegräbnis statt. Anschließend tritt der Totgeglaubte in Aktion. Es kommt zu einem mörderischen Duell zwischen ihm und dem geheimnisvollen Mörder.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
