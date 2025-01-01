Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lee organisiert die Flucht einer Überläuferin des ungarischen Geheimdienstes. Als Gegenleistung hat die Agentin Magda Petrak die Preisgabe brisanter Informationen zugesagt. Bei der Flucht wird Francine als Doppelgängerin für Magda Petrak eingesetzt. Das Unternehmen gelingt zunächst. Doch dann entführt der ungarische Geheimdienst Francine, um einen Austausch mit Magda zu erzwingen. Noch einmal müssen die Agenten Lee und Amanda an vorderster Front eingesetzt werden.

