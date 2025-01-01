Agentin mit Herz
Folge 6: Auf eigene Faust
45 Min.Ab 6
Amandas Partner Lee gelingt es, den KGB-Star-Agenten Rostov zu überwältigen. Die Russen beschließen daraufhin, Lee zu entführen, um ihn gegen Rostov austauschen zu können. Versehentlich wird jedoch Amanda statt Lee entführt. Zu Lees Entsetzen entscheidet die CIA auf höchster Ebene, Amanda nicht auszutauschen - und somit ihr Leben zu opfern. Das kann der Agent natürlich nicht so einfach hinnehmen: Lee beschließt, seine Partnerin auf eigene Faust herauszuholen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen