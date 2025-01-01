Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 12

Auf dem Parkplatz der Geheimdienstzentrale wird Amandas Wagen von einem anderen Auto gerammt. Parkplatzwächter Scotty, der gerade einen Film über seinen Arbeitsplatz dreht, hat den Vorfall mit seiner 8-mm-Kamera aufgenommen - und damit nichts ahnend die Aufmerksamkeit gefährlicher Gegner auf sich gezogen: Nicht nur, dass der flüchtige Fahrer ein Agent ist. Er wird zudem von zwei KGB-Spionen verfolgt. Und die sind jetzt alle hinter dem Zeugen und seinem Film her.

