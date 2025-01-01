Agentin mit Herz
Folge 13: Die Verfolgung
46 Min.Ab 12
Auf dem Parkplatz der Geheimdienstzentrale wird Amandas Wagen von einem anderen Auto gerammt. Parkplatzwächter Scotty, der gerade einen Film über seinen Arbeitsplatz dreht, hat den Vorfall mit seiner 8-mm-Kamera aufgenommen - und damit nichts ahnend die Aufmerksamkeit gefährlicher Gegner auf sich gezogen: Nicht nur, dass der flüchtige Fahrer ein Agent ist. Er wird zudem von zwei KGB-Spionen verfolgt. Und die sind jetzt alle hinter dem Zeugen und seinem Film her.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen