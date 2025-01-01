Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 9
46 Min.Ab 12

Ein italienischer Wissenschaftler wird aus der UdSSR befreit. Der Mann hatte einen Forschungsauftrag in Moskau angenommen, sich dann aber der militärischen Nutzung seiner Arbeit widersetzt. Amanda soll ihm helfen, in den USA ein neues Leben zu beginnen. Plötzlich taucht Eva auf, die totgeglaubte Frau des Forschers. Lee Stetson verliebt sich prompt in die schöne Dame, die er von früher kennt. Inzwischen hat auch der KGB die Fährte aufgenommen und bereitet einen Anschlag vor.

Warner
