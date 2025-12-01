Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 23: Roland
44 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Eine Gruppe von hochkarätigen Wissenschaftlern arbeitet an einer neuen Generation von Triebwerken. Unter ihnen befindet sich auch der Autist Roland Fuller, der wie viele Autisten eine besondere mathematische Begabung hat. Plötzlich stirbt einer der Forscher unter mysteriösen Umständen. Roland gerät in Verdacht, da er als Einziger zum Zeitpunkt des Unfalles anwesend war. Als ein zweiter Wissenschaftler Opfer eines Mordes wird, stellt Mulder eine seiner typischen Hypothesen auf ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
