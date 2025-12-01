Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Roland

20th CenturyStaffel 1Folge 23vom 22.12.2025
Roland

RolandJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 23: Roland

44 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Eine Gruppe von hochkarätigen Wissenschaftlern arbeitet an einer neuen Generation von Triebwerken. Unter ihnen befindet sich auch der Autist Roland Fuller, der wie viele Autisten eine besondere mathematische Begabung hat. Plötzlich stirbt einer der Forscher unter mysteriösen Umständen. Roland gerät in Verdacht, da er als Einziger zum Zeitpunkt des Unfalles anwesend war. Als ein zweiter Wissenschaftler Opfer eines Mordes wird, stellt Mulder eine seiner typischen Hypothesen auf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen