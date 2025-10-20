Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Zum Wohle des Kindes

20th CenturyStaffel 9Folge 16
Zum Wohle des Kindes

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 16: Zum Wohle des Kindes

43 Min.Ab 12

Als Doggett in seinem Büro von einem geheimnisvollen Unbekannten attackiert wird, dessen Gesicht von Brandnarben gezeichnet ist, vermutet er Mulder hinter dem Eindringling. Scully aber ist vom Gegenteil überzeugt. Als klar wird, dass es der Mann auch auf ihren Sohn William abgesehen hat, trifft sie eine harte Entscheidung. Um ihm ein normales Leben zu ermöglichen, will sie ihn zur Adoption freigeben.

