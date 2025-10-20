Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Die Wahrheit (2)
43 Min.Ab 16
Mulder, der vor einem Militärgericht wegen Mordes angeklagt und unerbittlich zum Tod durch die Giftspritze verurteilt wurde, wird überraschend von Skinner, Doggett und Reyes aus dem Gefängnis befreit. Sie raten ihm dringend, zusammen mit Scully die USA zu verlassen, da ihr Wissen eine Gefahr für das Establishment darstellt und sie mit weiterer Verfolgung rechnen müssen. Mulder aber will die Suche nach der Wahrheit nicht aufgeben und fährt stattdessen nach New Mexico ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren