Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Sechs und neun

20th CenturyStaffel 9Folge 13
Sechs und neun

Sechs und neunJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 13: Sechs und neun

43 Min.Ab 12

Monica Reyes entdeckt bei einer Mordserie den Hinweis auf die Geheimwissenschaft der Numerologie, nachdem sie die "Karmazahlen" der Opfer errechnet. Scully begegnet ihr mit Skepsis, doch Monica kann vor allem Doggett von ihrer Theorie überzeugen: Der Täter mordet streng nach einem Zahlenmuster, in dem die Zahlen Sechs und Neun eine besondere Rolle spielen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen