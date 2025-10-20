Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Häutungen

20th CenturyStaffel 9Folge 8
Häutungen

HäutungenJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 8: Häutungen

43 Min.Ab 16

Doggett wacht in einer mexikanischen Stadt auf und hat keinerlei Erinnerungen, wer er ist. Zuvor hatten er und Reyes eine brutale Mordserie in Virginia untersucht, bei der die beiden Opfer grausam gehäutet wurden.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen