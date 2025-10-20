Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Desaparecido
43 Min.Ab 12
John Doggett wacht völlig orientierungslos im Gefängnis der mexikanischen Stadt San Gradura auf und kann sich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Schließlich sorgt ein Ganove namens Domingo für seine Freilassung. Dieser erklärt ihm, dass er ein namenloser "Desaparecido" - ein Verschwundener - sei und nun für ihn arbeiten müsse ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
