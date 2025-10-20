Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 12: Der Mörder in mir
43 Min.Ab 12
Serienmörder Bob Fassl, den Doggett vor 13 Jahren verhaftet hatte, wird aufgrund einer fraglichen DNA-Probe freigelassen. Als Scully darauf den Fall neu untersucht, stößt sie zusammen mit Agentin Monica Reyes auf ein dunkles, psychologisches Geheimnis des Straftäters, über dass er sich selbst nicht im Klaren zu sein scheint.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
