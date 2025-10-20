Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 3: Daemonicus
43 Min.Ab 12
Als ein älteres Ehepaar offenbar Opfer eines satanischen Ritualmordes wird, glaubt Agentin Monica Reyes, die "Anwesenheit des Bösen" persönlich zu spüren. Aber Doggett misstraut ihren Empfindungen. Wenig später meldet eine Nervenklinik die Flucht eines gefährlichen Patienten und eines Aufsehers ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen