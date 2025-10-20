Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 4: 4-D
43 Min.Ab 12
Doggett wird vom Frauenmörder Lukesh angeschossen, doch die Kugel stammt aus Reyes' Dienstwaffe. Reyes wird des versuchten Mordes beschuldigt und glaubt, dass Lukesh sich zwischen den Dimensionen hin und her bewegen kann.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren