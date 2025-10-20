Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 9Folge 10
42 Min.Ab 12

Das FBI hat eine großangelegte Suchaktion nach Scullys kleinem Sohn William gestartet, welcher von dem Anführer einer obskuren Ufo-Sekte entführt worden ist. Dieser ist der festen Überzeugung, dass William zum künftigen Anführer der Außerirdischen bestimmt ist. Er räumt Scully die Möglichkeit ein, William wiederzusehen, unter einer Bedingung: Sie muss beweisen, dass Mulder tot ist. Die Agentin hat keine Wahl ...

20th Century
