Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 10: Die Prophezeihung
42 Min.Ab 12
Das FBI hat eine großangelegte Suchaktion nach Scullys kleinem Sohn William gestartet, welcher von dem Anführer einer obskuren Ufo-Sekte entführt worden ist. Dieser ist der festen Überzeugung, dass William zum künftigen Anführer der Außerirdischen bestimmt ist. Er räumt Scully die Möglichkeit ein, William wiederzusehen, unter einer Bedingung: Sie muss beweisen, dass Mulder tot ist. Die Agentin hat keine Wahl ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren